«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах

Если верить зрителям, до которых уже докатилась премьера «Долгой прогулки», новый фильм Фрэнсиса Лоуренса — это та редкая экранизация Стивена Кинга, где авторский мрак на экране выглядит даже убедительнее, чем в книге. Этого недостаточно, чтобы вы отправились в кино? Что ж, давайте подробнее.

«Долгая прогулка», задуманная писателем ещё на первом курсе колледжа, на бумаге казалась скучноватым экспериментом — бесконечные страницы про то, как мальчишки просто идут. Но в кино этот марш смерти вдруг обретает чудовищное второе дыхание.

Занудство превращается в хоррор

Книгу ругали за затянутость, но фильм правит все «косяки»: одно дело читать про мозоли и сбитые ноги, совсем другое — видеть, как камера безжалостно фиксирует каждое падение.

Лоуренс, которому явно наскучили ярмарки костюмов и вычурные арены «Голодных игр», на этот раз снял антиутопию в стиле минимализма: никаких нарядных декораций, только дорога, дожди и лица обречённых. По словам обозревателей, именно эта «чистота жестокости» делает фильм таким тревожным.

Куда страшнее «Оно»

Хотя жанрово «Долгая прогулка» — не хоррор, впечатление у зрителей от неё куда мрачнее, чем от знаменитого «Оно».

В последних экранизациях Пеннивайз пугал зрителя цирковыми трюками, а здесь всё максимально бытовое: усталые шаги, отчаяние в глазах, редкие вспышки дружбы, мгновенно сметаемые пулями.

«Хотя жанрово “Долгая прогулка” совсем не хоррор, смотреть ее куда тревожнее, чем “Оно”», — настаивает обозреватель Марат Шабаев.

Критики пишут, что «даже поклонники torture porn могут вздрогнуть» — настолько реалистично Лоуренс показывает телесный и моральный распад участников марафона.

Кинг на острие времени

Сюжет, придуманный в 60-х, звучит неожиданно современно. Молодые парни идут насмерть ради мифического приза, а на деле обслуживают систему, которой выгоднее держать всех в страхе.

Вьетнам в повести давно сменился другими зарубежными войнами, но послевкусие то же самое — усталое общество, готовое смотреть, как юность медленно превращается в пушечное мясо. Не случайно фильм выходит именно сейчас: упрёк тоталитаризму в 2025-м читается громче, чем когда-либо.

Люди внутри мясорубки

Критики отмечают: сценарий уделяет внимание не только смерти, но и редким проблескам человечности. Гаррети и его попутчик МакВрис выглядят на экране как настоящие герои Кинга — несовершенные, но живые.

Именно их дружба становится эмоциональным центром истории, а исполнители (Купер Хоффман и Дэвид Джонсcон) играют так, что за их шагами хочется следить до последнего. Ну а Марк Хэмилл, спрятавшийся за тёмными очками Майора, добавляет фильму зловещей харизмы.

Финальный аккорд

В отличие от романа, оставлявшего финал в полутьме, кино решается на прямоту. По словам рецензентов, развязка получилась жёстче, и именно это подчёркивает главный посыл: никакой надежды нет, марш всегда заканчивается одинаково.

Вместо философского намёка зрителю достаётся ледяной удар — и, судя по откликам, он действует сильнее любого хоррор-монстра.

«Долгая прогулка» — совсем непохожа на еще одну галочка в длинном списке кинговских экранизаций. Обзорщики в один голос твердят, что фильм оказался на удивление цельным, актуальным и куда страшнее, чем красный шарик в канализации. Потому что в нём пугает не фантазия, а сама реальность.

Ранее мы писали: Без «Оно» и «Зелёной мили» хотя бы в топ-5: в The Times определили лучшие экранизации Кинга — от №1 король ужасов бы вскипел