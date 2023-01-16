Куда только мать смотрела? Вот как выглядела 13-летняя Орейро в первой роли
Смелый образ шокирует миллионы зрителей по всему миру.
Наталия Орейро стала известна благодаря сериалу «Дикий ангел». После этого артистка приняла участие во многих проектах и выпустила несколько музыкальных альбомов, став мировой звездой. При этом мало кто из поклонников догадывается, каким было ее первое появление на экранах.
Как оказалось, впервые Орейро оказалась на съемочной площадке в 13 лет ради рекламного ролика средств женской гигиены o.b. В коротком видео девушка в экстремально коротких шортах проходит через толпу подростков, а оператор акцентирует внимание на ее формах и смелом образе.
Видео до сих пор будоражит пользователей Сети. Как отмечают зрители, ролик шокирует их своей откровенностью, ведь Орейро в то время было слишком мало лет. Также многие удивляются, как столь юную актрису утвердили на роль, ведь сегодня режиссер за это решение вполне мог оказаться на скамье подсудимых.
«Сейчас бы такое не разрешили», «У нас бы за такую рекламу в то время по головке точно не погладили», — уверены поклонники уругвайской звезды.