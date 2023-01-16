Куда только мать смотрела? Вот как выглядела 13-летняя Орейро в первой роли

Наталия Орейро стала известна благодаря сериалу «Дикий ангел». После этого артистка приняла участие во многих проектах и выпустила несколько музыкальных альбомов, став мировой звездой. При этом мало кто из поклонников догадывается, каким было ее первое появление на экранах.

Как оказалось, впервые Орейро оказалась на съемочной площадке в 13 лет ради рекламного ролика средств женской гигиены o.b. В коротком видео девушка в экстремально коротких шортах проходит через толпу подростков, а оператор акцентирует внимание на ее формах и смелом образе.

Видео до сих пор будоражит пользователей Сети. Как отмечают зрители, ролик шокирует их своей откровенностью, ведь Орейро в то время было слишком мало лет. Также многие удивляются, как столь юную актрису утвердили на роль, ведь сегодня режиссер за это решение вполне мог оказаться на скамье подсудимых.