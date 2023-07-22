Куда Тарзан смотрит? Народ взвыл, увидев располневшую Королеву

Когда-то Наташа Королева могла похвастаться идеальной точеной фигурой и безупречными формами. Однако за последние годы звезда 90-х заметно поправилась, что сильно смущает как и ее саму, так и поклонников.

Супруг Королевой Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, всегда контролировал вес своей возлюбленной. Он мог прямо сказать, что ей пора завязывать со сладостями и надо садиться на диету. Но, глядя на заметно округлившуюся Королеву, можно сделать вывод, что у Тарзана опустились руки от бессилия.

Чтобы не слушать нотации и замечания мужа, Наталья взяла отпуск и отправилась в путешествие вместе с мамой. Певица отдыхает в санатории Кисловодска, где наслаждается полезными и приятными лечебными процедурами.

Также 50-летняя Наталья планирует сбросить лишний вес. Свою располневшую фигуру Королева прячет под балахонами и бесформенными нарядами. Но это не спасает общую картину — пользователи Сети были ошарашены, увидев свежее фото артистки.