Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Куда Тарзан смотрит? Народ взвыл, увидев располневшую Королеву

Куда Тарзан смотрит? Народ взвыл, увидев располневшую Королеву

22 июля 2023 11:45
Куда Тарзан смотрит? Народ взвыл, увидев располневшую Королеву

Певица снова ошарашила своим внешним видом.

Когда-то Наташа Королева могла похвастаться идеальной точеной фигурой и безупречными формами. Однако за последние годы звезда 90-х заметно поправилась, что сильно смущает как и ее саму, так и поклонников.

Супруг Королевой Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, всегда контролировал вес своей возлюбленной. Он мог прямо сказать, что ей пора завязывать со сладостями и надо садиться на диету. Но, глядя на заметно округлившуюся Королеву, можно сделать вывод, что у Тарзана опустились руки от бессилия.

Чтобы не слушать нотации и замечания мужа, Наталья взяла отпуск и отправилась в путешествие вместе с мамой. Певица отдыхает в санатории Кисловодска, где наслаждается полезными и приятными лечебными процедурами.

Также 50-летняя Наталья планирует сбросить лишний вес. Свою располневшую фигуру Королева прячет под балахонами и бесформенными нарядами. Но это не спасает общую картину — пользователи Сети были ошарашены, увидев свежее фото артистки.

Куда Тарзан смотрит? Народ взвыл, увидев располневшую Королеву

«Она что, беременна? Почему такой живот?», «То ли кадр неудачный, то ли она страшно разъелась», «Ужасно выглядит», — написали фолловеры звезды.

Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше