Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты

Советские мультики принято делить на две категории. В одну входит анимация про кота Леопольда, «Ну, погоди!», «Котенок по имени Гав» и всевозможные экранизации сказок. То самое разумное, доброе, вечное, на нехватку которого жалуются современные бабушки и дедушки.

Вторая категория — это так называемая советская психоделика, в которой за странной формой скрыт глубокий смысл. Когда говорят о ней, вспоминают «Ежика в тумане» и «Жил-был пес». Но это, пожалуй, самые невинные представители жанра.

Есть как минимум пара мультфильмов, которые намного страшнее. «Бескрылый гусенок» 1987 года способен растопить даже каменные сердца. Ну, или нанести глубокую психологическую травму. История бесприютной птицы, окруженной чудовищами, длится около 10 минут — и многим зрителям кажется, что это слишком долго. Мрачные тона и очень своеобразная рисовка дополняют печальную картину.

«Его жена курица» 1990 года в 2023-м выглядит на удивление современно. Персонажи нарисованы в намеренно отталкивающем стиле, да и сюжет из неприятных. Странная семья из синего мужа, жены-курицы и волосатой гусеницы, которая, похоже, заменяет собаку, может вызвать оторопь даже у взрослого человека.