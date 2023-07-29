«Куда смотрит Зудина?»: провокационные кадры с внучкой Табакова угодили в Сеть

Марина Зудина позиционирует себя как идеальную бабушку. Но вот за единственной внучкой Мией не уследила. И теперь роковую ошибку вдовы Олега Табакова уже несколько дней неустанно обсуждает и «перетряхивает» вся Сеть.

Причем провокационные кадры, ставшие причиной волнений среди фанатов и прессы, в Интернете оказались не благодаря проискам «врагов». Очень странное видео в соцсети опубликовала мать Мии и бывшая возлюбленная Павла Табакова Софья Синицина.

Экс-пассия на кадрах выпускает дым из специального приспособления для курения. Звучит вполне невинно, ведь Синициной уже давно есть 18. Однако делает эти манипуляции молодая мать при помощи трехлетней дочери. Фанаты знаменитого семейства были шокированы и тут же возмутились в комментариях.

«Куда смотрит Табаков?», «Тотальная деградация», «Разве так можно?», «И эта женщина называет себя матерью?» — тут же в гневе написали подписчики в соцсетях.

Ошарашенная реакцией толпы мать Мии видео быстро удалила. Но Интернет, как известно, все помнит. Правда, несостоявшаяся знаменитая свекровь Синициной пока мудро отмалчивается и, видимо, предпочитает не выносить сор из избы.