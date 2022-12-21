Куда смотрит жена? Доктор Куин засветилась в объятиях Салли спустя 25 лет (фото)

Популярный американский сериал «Доктор Куинн: Женщина-врач» гремел на весь мир в 90-х. Зрители с любопытством наблюдали не только за остросюжетными поворотами, но и за отношениями Микаэлы и ее возлюбленного Байрона Салли.

Их роли исполнили актеры Джейн Сеймур и Джо Ландо. Они очень убедительно сыграли любовь, и многие полагали, что за кадром у артистов был страстный роман. И это, действительно, так.

Уже в начале съемочного процесса Ландо влюбился в экранную партнершу. Его не смущала их разница в возрасте: Сеймур старше своего коллеги на 10 лет. Однако актриса сперва не отвечала ему взаимностью. И тогда Ландо решил ее впечатлить. Артист вызвался самостоятельно выполнить опасный трюк с запрыгиванием на лошадь и дал дублеру «отбой». Но в итоге Джо приземлился настолько неудачно, что чуть не сломал себе шею.

В итоге Сеймур удалось не впечатлить, а разжалобить. Вскоре между ними начался роман, который, увы, быстро кончился. Позднее оба актера обрели счастье с другими спутниками жизни, при этом сохранили теплые отношения друг с другом. Сеймур и Ландо до сих пор изредка встречаются и делятся с поклонниками совместными снимками. Вот только интересно, как на все это реагирует супруга Джо, которая подарила актеру четверых детей?