Куда смотрели родители? На что пошла 13-летняя Наталия Орейро ради съемок

Наталия Орейро никогда не отличалась покладистым характером. Впервые актриса засветилась на экране, когда ей было всего 13 лет. При этом роль, которая досталась будущей звезде, оказалась далеко не безобидной.

Ради своих первых съемок артистке предстояло согласиться на то, что сегодня кажется немыслимым. Орейро рекламировала средства женской интимной гигиены. Для этого ей пришлось облачиться в короткие белые шорты и пройти мимо группы парней, которые буквально пожирали ее глазами.

Увидев этот ролик, многие в Сети начинают невольно задаваться вопросом, куда же смотрели родители девочки, позволившие ей принять участие в таких съемках. Больше всего интернет-пользователей смущает возраст, в котором Орейро была вынуждена сниматься в рекламе со столь явным сексуальным подтекстом. Поклонники полагают, что для этой провокационной роли следовало взять артистку постарше.