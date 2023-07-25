Куда смотрели родители? Каждый ребенок в СССР хоть раз пробовал это ужасное лакомство во дворе

Детство у советских детей было необычным и насыщенным. Недостаток игрушек с лихвой компенсировали поделками, активными играми, постройкой шалашей и исследованием новых мест. Также среди удивительных развлечений был поиск лакомств, порой не совсем съедобных.

Так, например, вместо жвачки жевали битум, найденный на стройке. А еще добывали муравьиную кислоту. Для этого дети погружали в муравейник палочку. Насекомые со всех сторон окружали ее и впрыскивали на деревяшку кислоту. Ее доставали и облизывали. В таких небольших количествах она, конечно, не могла нанести вред. Но само по себе вещество может быть крайне опасно для организма. При высокой концентрации муравьиная кислота способна разъесть кожу и вызвать обширный ожог. В современной практике ее применяют при консервации и для изготовления отравы в пчеловодстве.