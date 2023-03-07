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Куда смотрела цензура? Что не так с культовой заставкой «В мире животных»

7 марта 2023 17:00
Куда смотрела цензура? Что не так с культовой заставкой «В мире животных»

Об этом трудно было догадаться.

Важной культурной составляющей в жизни россиян всегда была религия. Впрочем, чиновники в советские времена старались любыми способами изменить этот факт. Однако избавиться от того, во что верят миллионы людей, не так просто. И периодически из-за этого возникали интересные казусы.

Так, заставка из любимой всеми программы «В мире животных» несла в себе скрытый христианский подтекст. Зрители слушали нежную и мелодичную композицию «Жаворонок» композитора Поля Мориа. Эта приятная музыка и по сей день кажется удачным выбором для такой успокаивающей передачи.

Куда смотрела цензура? Что не так с культовой заставкой «В мире животных»

Однако автор произведения не сам придумал свой шедевр. Он лишь переработал кантату Ариэля Рамиреса под названием «Наше Рождество». Эта религиозная композиция легла в основу творения Мориа, а советские цензоры при прослушивании не смогли это определить. Поэтому при просмотре заставки зрители наслаждались музыкой с христианскими напевами.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «В мире животных»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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