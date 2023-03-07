Куда смотрела цензура? Что не так с культовой заставкой «В мире животных»

Важной культурной составляющей в жизни россиян всегда была религия. Впрочем, чиновники в советские времена старались любыми способами изменить этот факт. Однако избавиться от того, во что верят миллионы людей, не так просто. И периодически из-за этого возникали интересные казусы.

Так, заставка из любимой всеми программы «В мире животных» несла в себе скрытый христианский подтекст. Зрители слушали нежную и мелодичную композицию «Жаворонок» композитора Поля Мориа. Эта приятная музыка и по сей день кажется удачным выбором для такой успокаивающей передачи.

Однако автор произведения не сам придумал свой шедевр. Он лишь переработал кантату Ариэля Рамиреса под названием «Наше Рождество». Эта религиозная композиция легла в основу творения Мориа, а советские цензоры при прослушивании не смогли это определить. Поэтому при просмотре заставки зрители наслаждались музыкой с христианскими напевами.