Куда смотрел Тихонов? Нонна Мордюкова обнажилась на весь СССР

Советские чиновники строго следили за тем, чтобы киношники не допускали никаких пикантностей на экране. Но иногда режиссерам удавалось «протащить» откровенные кадры.

Одной из первых актрис, оголившихся перед зрителями, стала Нонна Мордюкова. В дебютном и единственном полнометражном фильме Александра Аскольдова «Комиссар» актриса снялась топлес. В одной из сцен ее героиня кормила ребенка грудью перед тем, как оставить его в другой семье, и весь этот процесс показали без прикрас.

Смелая Мордюкова не побоялась советских властей и возможного наказания за свой «вопиющий» поступок. Зрители ахнули: куда же смотрел ее муж Вячеслав Тихонов? Но на тот момент актеры уже были в разводе, поэтому артистка не боялась гнева супруга.

А вот чиновники все-таки высказали свое недовольство. Им не понравилось не только само обнажение, но и то, что в этой сцене героиня напоминает Богородицу.

Сюжет фильма разворачивается во время Гражданской войны. Героиня Мордюковой, комиссар Клавдия Вавилова, привыкла к суровой военной жизни. Но неожиданная беременность вносит серьезные коррективы.