Куда смотрел режиссер? За этот ляп в «Гусарской балладе» стыда не оберешься

Эльдар Рязанов имел репутацию безупречного режиссера. Его почти невозможно уличить в промахах и киноляпах, но ключевое слово здесь — почти.

Так, в исторической картине «Гусарская баллада» была допущена стыдная ошибка. В эпизоде, снятом на натуре, на заднем плане виден проезжающий автомобиль. Так фильм на несколько мгновений превратилась в фантастику, где в 1812 году по шоссе разъезжают советские машины.

Рязанов проглядел этот момент. Возможно, он слишком понадеялся на операторов. С другой стороны, режиссер тогда еще только начинал свою карьеру, поэтому не смог уследить за всем. Главное, что преданных поклонников фильма этот ляп ничуть не смутил. Они заступились и за саму картину, и за режиссера:

«Да это, может быть, такая же карета в сугробе, в таком качестве ничего не понятно», «Можно подумать, кто-то это заметил», «Следить за ляпами реквизита в кадре должны ассистенты режиссера и операторы. Это их проколы, а не постановщиков».