Куда сбежали все жены Юрия Антонова: от правды глаза на лоб полезут

Легендарный советский и российский музыкант Юрий Антонов состоялся как успешный певец. Однако его личную жизнь нельзя назвать спокойной и гармоничной. Антонов был женат трижды, но самое странное, что каждый его брак заканчивался одинаково.

Первая супруга артиста уехала в Штаты в конце 70-х. Юрий Михайлович не смог к ней присоединиться из-за своего отца, который был военным. Он недолюбливал заграницу и, конечно, не хотел отпускать сына. Антонов выбрал отца, и жена покинула СССР без супруга — она предпочла жизнь в Штатах.

Вторая пассия Антонова, Мирослава, предлагала ему поехать в Югославию. Юрий Михайлович согласился, но в итоге не прожил за рубежом и года. Его тянуло на родину, однако Мирослава отказалась возвращаться с ним назад. Распался и этот брак.

С третьей супругой произошла та же история. Анна уехала во Францию, так как не хотела оставаться в России. Антонов же выбрал родину и не последовал за женой.

Все эти истории говорят о том, что ни одна из жен артиста не была готова пожертвовать ради него заграницей. О перипетиях своей личной жизни музыкант рассказал на передаче «Судьба человека».