Куда пропали знаменитые корги Елизаветы II: их новые фото никого не оставят равнодушным

Елизавета II души не чаяла в своих корги по кличке Сэнди и Мик. После смерти монарха многие задались вопросом о том, что теперь будет с питомцами, успевшими стать настоящим достоянием нации. Переживать за четвероногих не стоит: их жизнь по-прежнему можно назвать королевской.

Корги поселились в особняке Сары Фергюсон. Герцогиня Йоркская уже поделилась совместной фотографией с новыми друзьями в социальных сетях — этот кадр никого не оставит равнодушным. Вдобавок она поведала подробности о том, как Сэнди и Мик живут в ее доме.

По словам Фергюсон, хвостатые могут видеть призрак своей покойной хозяйки. Экс-супруга принца Эндрю заметила, что порой корги лают в пустоту. Тогда герцогиня решила, что они чувствуют присутствие королевы, которая приходит, чтобы навестить питомцев, с которыми при жизни была неразлучна.