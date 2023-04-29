Куда пропала ведущая «Сельского часа» и как она выглядит: вы будете ошарашены

В течение многих лет Любовь Терехова была звездой отечественного телевидения. Она вела такие шоу, как «Сельский час» и «Крестьянский вопрос», рассказывая зрителям о жизни обычных людей со всех уголков страны. Ведущая за годы карьеры заработала огромную славу, но 20 лет назад неожиданно пропала с экранов.

Как призналась сама Терехова, она очень любила свою работу и до сих пор гордится каждым выпуском. Журналистка уверена, что делала все правильно, раскрывая истории талантливых народных умельцев, но все равно в 2000-х решила официально закончить карьеру и заняться своей главной страстью — поэзией. С тех пор она живет тихой жизнью, уделяя каждую минуту творчеству.

На телевидении журналистка появляется лишь в исключительных случаях. Так, недавно она стала гостьей шоу Андрея Малахова, где рассказала о своей жизни. Как отметили внимательные зрители, 81-летняя телеведущая прекрасно выглядит для своих лет и до сих пор могла бы вести любимые многими передачи.