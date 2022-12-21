Куда пропала ведущая программы «Время», сообщившая народу о распаде СССР (фото)

Ирина Мишина в кресле диктора оказалась совершенно случайно. Во время перестройки многие корреспонденты и репортеры сменяли на этом месте прежних ведущих. В результате именно от Мишиной в программе «Время» жители СССР узнали о распаде Союза. Позднее Ирина вспомнила, что в тот день у нее от нервного стресса появились первые седые волосы.

Карьера Мишиной на федеральном телеканале не задалась. По слухам, Ирина позволяла себе личные комментарии по поводу некоторых новостей, а на ее увольнении вскоре настоял сам Борис Березовский. После изгнания Мишина работала в информагентстве и на других телеканалах. А в конце 1990-х журналистка обобщила свой опыт в книге «По ту сторону эфира».

В новом тысячелетии Ирина нашла себя в качестве режиссера. Она сотрудничает с федеральными телеканалами, по заказу которых снимает документальные фильмы. Сейчас 60-летняя журналистка продолжает публиковаться и в газетах и журналах, но о работе диктора больше не мечтает.