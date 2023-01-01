Куда пропала третья «Новая русская бабка»: спорим, вы о ней даже не слышали

Комический дуэт «Новые русские бабки» хорошо знаком российским зрителям. В 2000-е Матрена и Цветочек появлялись почти в каждой популярной телепрограмме — от «Смехопанорамы» и «Кривого зеркала» до «Субботнего вечера» и даже «Ералаша». Образы женщин на сцене воплотили артисты Игорь Касилов и Сергей Чванов. Но даже многие их поклонники и не подозревали, что на старте своей карьеры «Новые русские бабки» были не дуэтом, а трио.

История коллектива зародилась еще в студенческом театре политехнического института города Тольятти. Там вместе с Матреной и Цветочком со сцены шутила Клавдя в исполнении Андрея Воробьева. Пародии молодых парней на старушек были настолько остроумными, что их пригласили сначала на местное телевидение, а потом и на радио. И вскоре в трио произошел раскол.

У Воробьева были проблемы с дикцией, поэтому друзья сказали ему, что его данные для радио не подходят. Они решили выступать вдвоем. Андрей не обиделся на товарищей, хотя позже вспоминал, как неприятно ему было в эфире слышать ответ бывших друзей на вопрос, куда же пропала третья бабка.