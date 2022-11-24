Куда пропала Света Слоник из «Зимней вишни»: вы не узнаете ее в 55 лет

Ирина Климова была очень популярна в 90-е. Зрителям она стала известна после роли Светы в обожаемой многими мелодраме «Зимняя вишня 2». Актрису ждали карьерный взлет, признание и успех, однако позднее она пропала с радаров. Что же произошло с очаровательной артисткой?

После «Зимней вишни» Климова стала узнаваемой, ей начали активно предлагать роли. Однако в 1993 году в стране грянул кризис, что плохо сказалось на кинопроизводстве. Тогда Климову спасло участие в сериале «Петербургские тайны». В нулевые она снялась в телехите «Улицы разбитых фонарей», где закрутила роман с знаменитым капитаном Лариным — Алексеем Ниловым. Начались отношения, и вскоре пара сыграла свадьбу. Однако брак распался после рождения сына.

Климова тяжело переживала развод и с головой уходила в работу, чтобы отвлечься. Она многое переосмыслила в своей жизни и начала все заново.

За ее плечами два неудачных брака, поэтому она не горит желанием снова вступать в серьезные отношения. С карьерой все сложилось более удачно. Ирина Климова играет в театре, где исполняет музыкальные партии в спектаклях. Сегодня актрисе 55 лет, и вы едва узнаете в этой худощавой красотке ту самую Свету по прозвищу Слоник.