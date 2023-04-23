Куда пропала с экранов предшественница Екатерины Андреевой — Алла Данько (фото)

Екатерина Андреева уже несколько десятилетий является лицом российского телевидения. Но сегодня далеко не все вспомнят о ее предшественнице Алле Данько. Андреева позаимствовала ее стиль, который стал визитной карточкой ведущей.

Данько появилась на экране, когда ей было 30 лет. Она устроилась диктором в отдел Гостелерадио СССР, где проработала 20 лет. Данько вела музыкальные программы, спортивные и информационные. Алла Георгиевна довольно быстро стала одной из самых любимых ведущих в стране и получала мешки писем от поклонников. Данько была украшением советского телевидения, особенно зрителей восхищали ее роскошные волосы и длинная коса. Екатерина Андреева впоследствии взяла на вооружение сдержанный стиль Аллы Георгиевны и ее прическу.

Карьера Данько оказалась под угрозой в 90-х, когда закрылся дикторский отдел. Это грозило безработицей и нищетой, но ведущая смогла найти применение своему таланту. Она устроилась шеф-редактором на один из каналов, вела множество передач, а затем создала собственную продюсерскую компанию. До сих пор Данько приглашают на передачи в качестве гостя, и она никогда не отказывает. Сегодня ведущая уже не носит свою фирменную косу — теперь она предпочитает каре.