Куда пропала россиянка, ставшая «Мисс мира» 15 лет назад: она не стареет (фото)

Конкурс «Мисс мира» проводится с начала 50-х. Девушки из России нечасто становились победительницами, но каждый раз они производили фурор. Одной из обладательниц заветной короны стала Ксения Сухинова, которая выиграла конкурс в 2008 году. Как сложилась ее жизнь после триумфа?

Эффектная блондинка победила на конкурсе «Мисс Россия» и таким образом получила билет на «Мисс мира». Ксения основательно подготовилась к мероприятию в Йоханнесбурге и продумала каждый пункт. Сухинова получала корону в шикарном наряде от Юдашкина, в котором выглядела сногсшибательно.

После победы Ксения снялась в нескольких клипах Димы Билана, вела благотворительные мероприятия и продолжала работать моделью. Несколько лет назад девушка начала заниматься вопросами экологии. Что касается личной жизни красотки, то ей приписывали множество романов с разными бизнесменами. Но сама Ксения никогда не распространялась о своих отношениях. Известно лишь, что у нее есть маленький сын.

Сегодня бывшей «Мисс мира» 35 лет. Ее поклонники отмечают, что Сухинова стала выглядеть еще лучше, чем раньше: у модели гладкая кожа, роскошные светлые волосы и обворожительная улыбка.