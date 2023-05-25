Куда пропала разорившаяся драчунья из «Дома-2»: правда несказанно удивит

Либерж Кпадону снискала на «Доме-2» репутацию скандалистки и драчуньи. Недавно она снова появилась на телестройке и изъявила желание остаться на проекте. Зрителей эта новость обрадовала, а вот участники уже встали в боевую стойку, ведь за время отсутствия на «Доме-2» Либерж стала еще более скандальной.

Оказывается, после ухода с проекта жизнь Кпадону била ключом. Она занялась бизнесом — Либерж владела ювелирным магазином в центре столицы. Однако дело прогорело, и звезда «Дома-2» была разорена. Затем Кпадону открыла школу танцев и стала совладелицей московского ресторана. Но и эти затеи с треском провалились.

В этом месяце Либерж снова оказалась на телестройке в составе жюри конкурса «Человек года». От беспардонной Кпадону досталось почти всем участникам, а особенно девушкам. По ее словам, все они были скучные.

Нет сомнений, что организаторы проекта вернули скандалистку ради рейтингов. Либерж явно озолотится на этом, что только на руку после череды разорений.

За последние годы Кпадону изменилась: она поправилась, обзавелась двойным подбородком, а ее стиль стал еще более экстравагантным, чем раньше. Участникам «Дома-2» можно посочувствовать, ведь эта боевая дама никому не даст расслабиться.