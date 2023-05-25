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Киноафиша Статьи Куда пропала разорившаяся драчунья из «Дома-2»: правда несказанно удивит

Куда пропала разорившаяся драчунья из «Дома-2»: правда несказанно удивит

25 мая 2023 19:30
Куда пропала разорившаяся драчунья из «Дома-2»: правда несказанно удивит

Пережила не самые лучшие времена.

Либерж Кпадону снискала на «Доме-2» репутацию скандалистки и драчуньи. Недавно она снова появилась на телестройке и изъявила желание остаться на проекте. Зрителей эта новость обрадовала, а вот участники уже встали в боевую стойку, ведь за время отсутствия на «Доме-2» Либерж стала еще более скандальной.

Оказывается, после ухода с проекта жизнь Кпадону била ключом. Она занялась бизнесом — Либерж владела ювелирным магазином в центре столицы. Однако дело прогорело, и звезда «Дома-2» была разорена. Затем Кпадону открыла школу танцев и стала совладелицей московского ресторана. Но и эти затеи с треском провалились.

В этом месяце Либерж снова оказалась на телестройке в составе жюри конкурса «Человек года». От беспардонной Кпадону досталось почти всем участникам, а особенно девушкам. По ее словам, все они были скучные.

Куда пропала разорившаяся драчунья из «Дома-2»: правда несказанно удивит

Нет сомнений, что организаторы проекта вернули скандалистку ради рейтингов. Либерж явно озолотится на этом, что только на руку после череды разорений.

За последние годы Кпадону изменилась: она поправилась, обзавелась двойным подбородком, а ее стиль стал еще более экстравагантным, чем раньше. Участникам «Дома-2» можно посочувствовать, ведь эта боевая дама никому не даст расслабиться.

Фото: Кадр из программы «Дом-2», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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