Куда пропала приемная дочь Надежды Румянцевой после ее смерти (редкое фото)

Надежда Румянцева была народной любимицей. Роли в фильмах «Девчата» и «Королева бензоколонки» принесли ей неслыханную славу и обожание. К сожалению, в браке актриса не была так успешна, как в карьере.

Румянцева выходила замуж дважды. В первом коротком браке с Владимиром Шуруповым она даже не планировала детей. А вот будучи замужем за дипломатом Вилли Хштояном, артистка задумалась о наследниках. У супруга уже была дочь Карина от предыдущего брака, которую Румянцева приняла как родную. Надежда Васильевна хотела родить своих детей, но этого так и не случилось. Так Карина стала единственной наследницей народной артистки.

С двух лет девочка жила с отцом и Румянцевой. Мачеха окружила ее вниманием и заботой и даже бросила карьеру, чтобы заботиться о приемной дочери.

Сегодня Карина — взрослая женщина, которая успешно состоялась в журналистике. Она не общается с прессой о личном, но готова всегда рассказать о Надежде Васильевне. Народная артистка стала для нее образцом матери и жены, которая способна на настоящую любовь.