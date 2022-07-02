Куда пропала одна из самых красивых актрис российского кино?

Актриса Эльвира Болгова стала известна благодаря роли в фильме «Тесты для настоящих мужчин», где она сыграла вместе с Алексеем Серебряковым. После успеха картины в 1998 году, предложения стали сыпаться на Эльвиру в завидной регулярностью, однако в последнее время ее совсем не видно не экранах. Поклонники актрисы бьют тревогу.

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Последней ролью Болговой значится фильм «Девичник» 2017 года, однако Эльвира не пропала из профессии — просто решила сменить поле деятельности. Сейчас она полностью сконцентрирована на работе в сфере преподавания. Некоторое время назад Эльвира открыла «Актерскую школу Эльвиры Болговой», где обучает студентов актерскому мастерству, технике речи, пластике и всем необходимым азам для профессии актера. Кроме того, она также ведет курсы ораторского искусства и раскрепощения личности для бизнесменов вместе с другими российскими актерами.