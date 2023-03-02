Куда пропала любимица Градского из шоу «Голос»: от ее преображения захватывает дух (фото)

Редкому участнику шоу «Голос» действительно удается занять значимое место на российской эстраде. Однако благодаря проекту люди замечают талантливых исполнителей, которые даже после ухода со сцены продолжают заниматься музыкой, радуя новых поклонников.

Это произошло и с Александрой Воробьевой, чей голос в третьем сезоне программы поразил Градского. Девушка даже стала победительницей шоу, и сейчас она старается развивать свое творчество, выпуская новые песни и клипы.

Певица с прекрасными вокальными данными даже смогла эффектно вернуться на телеэкраны. Но уже в новом для себя амплуа. В программе «Фантастика» она выступала на сцене в качестве аватара с загадочной маской. Ее персонажа звали Миранда, и за все выпуски она ни разу не оказалась близка к уходу домой. Когда сказочную героиню все же рассекретили, зрители сразу узнали в ней Александру Воробьеву.