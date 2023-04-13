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Куда пропала красавица Света из сериала «Две судьбы»: вы будете ошарашены

13 апреля 2023 21:15
Куда пропала красавица Света из сериала «Две судьбы»: вы будете ошарашены

Несчастный случай полностью изменил ее жизнь.

Ольга Понизова запомнилась зрителям по проектам «Все будет хорошо» и «На углу, у Патриарших 2», а главной работой в ее карьере стала мелодрама «Две судьбы». Поклонники высоко ценили игру артистки, но однажды она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, трагедия разделила ее жизнь на до и после. В 2015 году сын знаменитости Никита вместе с другом Сашей попал в страшную автомобильную аварию. Приятель наследника артистки был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, разогнавшись до 160 километров в час. В итоге именно Саше удалось выжить, а его пассажир скончался на месте.

Смертельное ДТП стало большим ударом для Понизовой. Она не смогла пережить трагедию и замкнулась в себе. Звезда экрана полностью завершила карьеру, не ведет социальные сети и не дает интервью. Поклонники лишь знают, что она живет одна в собственном доме, но не страдает от одиночества.

«Я замкнутая и домоседка, никогда не посещаю публичные места, мне хорошо у себя дома», — признавалась однажды артистка.

Фото: Кадр из сериала «Две судьбы»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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