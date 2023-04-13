Куда пропала красавица Света из сериала «Две судьбы»: вы будете ошарашены

Ольга Понизова запомнилась зрителям по проектам «Все будет хорошо» и «На углу, у Патриарших 2», а главной работой в ее карьере стала мелодрама «Две судьбы». Поклонники высоко ценили игру артистки, но однажды она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, трагедия разделила ее жизнь на до и после. В 2015 году сын знаменитости Никита вместе с другом Сашей попал в страшную автомобильную аварию. Приятель наследника артистки был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, разогнавшись до 160 километров в час. В итоге именно Саше удалось выжить, а его пассажир скончался на месте.

Смертельное ДТП стало большим ударом для Понизовой. Она не смогла пережить трагедию и замкнулась в себе. Звезда экрана полностью завершила карьеру, не ведет социальные сети и не дает интервью. Поклонники лишь знают, что она живет одна в собственном доме, но не страдает от одиночества.