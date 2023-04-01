Куда пропала и как выглядит Верка из «Интердевочки»: ее судьба пробивает на слезы (фото)

Татьяна Агафонова прославилась в юности, снявшись в романтической комедии «Одиноким предоставляется общежитие». За годы работы она приняла участие во многих знаменитых фильмах, а пиком ее карьеры стала «Интердевочка», где она перевоплотилась в девушку легкого поведения Веру Густавсон. Зрители были уверены, что талантливую звезду ждет большое будущее, но однажды она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, Агафоновой начали предлагать роли, на которые она не была готова. Артистка оценила несколько сценариев, после чего решила отказаться от актерской профессии, ведь не хотела себя связывать с такими смелыми проектами. Примерно в то же время она получила предложение возглавить колхоз «Авангард» и переехала к себе на родину в Тверскую область. За прошедшие годы Агафонова похоронила бабушку, которая занималась ее воспитанием, и едва справилась с инсультом.

Артистка так и не обзавелась семьей и продолжает жить в сельской местности, стараясь заниматься искусством. Она возглавляет продюсерский центр «Три столицы», организовывает фестиваль «Литература и кино» и в редких случаях участвует в телешоу.

Как отмечают поклонники, за прошедшие годы Агафонова заметно изменилась, но в ней все еще можно узнать ту самую Верку из «Интердевочки». Несмотря на трагичную судьбу, ей удается вести активный образ жизни и не становиться затворницей, что, как уверены фанаты, нередко случается в подобных случаях.