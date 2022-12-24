Куда пропала и как выглядит бывшая жена Пиманова, которую он бросил ради молодой актрисы
Смогла склеить разбитое сердце.
Валентина Пиманова большую часть своей жизни проработала на отечественном телевидении. В разные периоды своей карьеры она была занята в таких проектах, как «Взгляд», «Поле чудес», «За кремлевской стеной».
Союз с известным журналистом Алексеем Пимановым принёс ей ещё больше славы и одновременно стал причиной разбитого сердца, потому что супруг позже ушел к молодой актрисе. После такого предательства Валентина ещё долго не могла прийти в себя.
Все изменилось, когда тележурналистка встретила певца Леонида Лютвинского.
Она, наконец, обрела семейное счастье и теперь старается больше времени посвящать семье, не забывая и про карьеру. Женщина остаётся востребованным сценаристом и продюсером.
Плотный график почти никак не отразился на внешности Валентины. Для своего возраста она выглядит роскошно, а морщины никак не уменьшают ее красоты.