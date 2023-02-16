Куда пропала главная восточная принцесса СССР: правда шокирует каждого

Пик популярности Тамары Яндиевой пришелся на 80-е. Артистка смотрелась великолепно в образах восточных принцесс, но, несмотря на большой успех, ей пришлось завершить актерскую карьеру.

Если поначалу звезде вставлял палки в колеса отец, не желавший видеть дочь в артистках, то затем в дело вмешался супруг. Работая над картиной «Черный принц», актриса вышла замуж. Вскоре в семье появился наследник — сын Солс. Яндиева всю себя посвятила воспитанию малыша и домашним хлопотам. К тому же муж строго запретил красавице-жене даже думать о возвращении на съемочную площадку.

Несмотря на то, что знаменитость покинула кинематограф, она продолжила заниматься творчеством. Тамара Хаважовна стала успешной певицей и танцовщицей. Любопытно, что в свои 67 лет она по-прежнему поражает всех необычайной красотой.