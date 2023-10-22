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Киноафиша Статьи Куда пропала дочь Куравлева: снималась в лучших фильмах и как сквозь землю провалилась

Куда пропала дочь Куравлева: снималась в лучших фильмах и как сквозь землю провалилась

22 октября 2023 10:30
Куда пропала дочь Куравлева: снималась в лучших фильмах и как сквозь землю провалилась

Она быстро разочаровалась в актерской профессии.

Леонид Куравлев безумно дорожил своим первенцем, дочерью Екатериной. Девочка в ответ точно так же восхищалась отцом, поэтому твердо решила пойти по его стопам. Она закончила театральное училище и даже появилась в лучших советских фильмах.

Например, Екатерину Куравлеву можно было заметить в «Самой обаятельной и привлекательной», также она снялась в картине «Где находится нофелет?». Однако вскоре такая активная карьера была поставлена на паузу.

Все дело в том, что актрисе предлагали только малозначительные роли, а она надеялась на главных героинь.

Разочаровавшись в профессии, Куравлева занялась озвучкой, а потом и вовсе получила совсем другую специальность, став психологом.

Когда в 2012 году супруга актера ушла из жизни, то дочь перебралась к нему, чтобы присматривать за отцом. Екатерина Куравлева сознательно избегала публичности, отказалась от участия во всех шоу, посвященных своей семье. Ничего было не известно и о ее личной жизни. Лишь сообщалось, что детей у экс-актрисы не было. После смерти отца она осталась жить в его квартире в центре Москвы, как пишет Дзен-канал «Я люблю кино».

Куда пропала дочь Куравлева: снималась в лучших фильмах и как сквозь землю провалилась
Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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