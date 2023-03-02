Куда пропала «беременная» от Киркорова фанатка: ее участь проберет до мурашек

Поклонники знаменитых артистов иногда сами не замечают, как переходят все границы дозволенного. Так и Светлана Сафиева шокировала людей своим скандальным заявлением о короле российской эстрады.

В эфире программы «Прямой эфир» 52-летняя женщина рассказала, что беременна от Филиппа Киркорова и скоро у нее родится тройня. Преданная фанатка певца даже продемонстрировала большой живот как доказательство своей правоты.

Однако позже публику поразил диагноз Светланы. Оказалось, что она страдает от синдрома ложной беременности, который встречается крайне редко. Когда правда все-таки открылась, на женщину обрушились сотни гневных комментариев, в том числе и от близких людей. Но и для самой Сафиевой новость о болезни была неожиданностью, ведь она искреннее верила в свою историю.

Поклонница Киркорова не смогла принять такую реальность и попала в больницу. Ее психическое здоровье пошатнулось, и это отразилось на всем организме. В итоге она скончалась от инсульта.