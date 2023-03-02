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Куда пропала «беременная» от Киркорова фанатка: ее участь проберет до мурашек

2 марта 2023 09:30
Куда пропала «беременная» от Киркорова фанатка: ее участь проберет до мурашек

Она не смогла принять правду.

Поклонники знаменитых артистов иногда сами не замечают, как переходят все границы дозволенного. Так и Светлана Сафиева шокировала людей своим скандальным заявлением о короле российской эстрады.

В эфире программы «Прямой эфир» 52-летняя женщина рассказала, что беременна от Филиппа Киркорова и скоро у нее родится тройня. Преданная фанатка певца даже продемонстрировала большой живот как доказательство своей правоты.

Куда пропала «беременная» от Киркорова фанатка: ее участь проберет до мурашек

Однако позже публику поразил диагноз Светланы. Оказалось, что она страдает от синдрома ложной беременности, который встречается крайне редко. Когда правда все-таки открылась, на женщину обрушились сотни гневных комментариев, в том числе и от близких людей. Но и для самой Сафиевой новость о болезни была неожиданностью, ведь она искреннее верила в свою историю.

Поклонница Киркорова не смогла принять такую реальность и попала в больницу. Ее психическое здоровье пошатнулось, и это отразилось на всем организме. В итоге она скончалась от инсульта.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «Прямой эфир»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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