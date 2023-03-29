Куда пропала Анна из «Осенних соблазнов» и как она выглядит: вы ахнете от изумления

Судьба звезды «Осенних соблазнов» Анны Яновской могла сложиться совсем иначе. На экзамены в ГИТИС она опоздала. Абитуриентке пришлось ехать в Ярославль, где еще набирали студентов.

Напористость и трудолюбие помогли артистке сняться в двух десятках картин, включая «Универ». А потом актриса перестала сниматься. Первые предложения начали поступать к ней еще в Ярославле, а через год девушка вновь попытала счастья в ГИТИСе. Она попала на курс к Марку Захарову. Яновская снялась во многих картинах, среди которых «Редакция», «Хозяин империи» и «Стрингер», где ее партнером по съемочной площадке был Сергей Бодров-младший. В начале 2010-х ушла в режиссерское ремесло.

За 10 лет режиссерской карьеры артистка сняла 10 короткометражных, документальных и игровых фильмов (полный метр). Примечательно, что 51-летняя кинодеятель совсем непохожа на молоденькую и хрупкую Аню из «Осенних соблазнов». Она словно дистанцировалась от амплуа, которое принесло ей популярность: перекрасилась, подстригла волосы и слегка поправилась.