Куда пропала американка, весившая 727 кг: от ее участи кровь стынет в жилах

Америка давно славится проблемой патологического ожирения среди населения. Так, одной из самых толстых женщин в мире была признана Кэрол Йегер из штата Мичиган. Ее вес составлял рекордных 727 килограммов. Судьба этой девушки сложилась очень драматично.

Кэрол родилась в 1960 году в простой американской семье. Уже в 20 лет она весила так много, что даже ее ноги не выдерживали тяжесть тела. Йегер могла только лежать на кровати, ведь даже простые движения давались ей с огромным трудом.

Однажды американка познакомилась с известным диетологом, который пообещал ей помочь. Но свое слово он так и не сдержал. Клэр стала посещать разные клиники, однако никто не знал, что посоветовать бедняге. Из-за экстремального веса и неподвижного образа жизни девушка начала постоянно болеть. Она то и дело оказывалась в больнице, где каждый раз ей ставили новые диагнозы.

В одной из клиник Клэр посоветовали сесть на строгую диету. Программа похудения помогла девушке сбросить 235 кило без каких-либо операций. Но даже этот феноменальный результат не помог Йегер избавиться от проблем с сердцем и дыханием. К тому же все сброшенные кило вскоре вернулись к ней с лихвой.

Клэр скончалась в 34 года. В ее свидетельстве о смерти указано несколько причин, главная из которых — патологическое ожирение.