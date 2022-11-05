Куда пропала Александра из фильма «Москва слезам не верит»: личная драма актрисы

Наталья Вавилова прославилась еще школьницей, сыграв главную роль Таи Петровой в фильме «Розыгрыш» режиссера Владимира Меньшова. Но отец-дипломат был против, чтобы его дочь продолжала актерскую карьеру, он не разрешал Наташе даже подходить к телефону и отправил дочь на курсы при МИДе.

Однако Меньшов видел в роли Александры в своем новом фильме «Москва слезам не верит» только Вавилову – и убедил ее родственников дать добро на съемки. После успеха картины Наталья Вавилова бросила курсы и поступила во ВГИК.

Именно на съемках легендарного фильма Меньшова Вавилова встретила своего будущего мужа, режиссера Самвела Гаспарова. Несмотря на разницу в 21 год, пара поженилась – и супруги прожили вместе счастливые четыре десятилетия.

В 1986 году с артисткой случилась беда. На съемках Вавилова упала с лошади и получила травму позвоночника. После этого актриса долго восстанавливалась, а в 1991-м и вовсе закончила карьеру в кино – она не хотела играть в мыльных сериалах.

Наталья Вавилова полностью посвятила себя дому и мужу – детей у супругов не было. В 2020-м году Самвел Гаспаров скончался от коронавируса – Вавилова до сих пор не может оправиться от этой трагедии.