Куда пропал юный командир из «Большого космического путешествия»: правда сбивает с ног
Звезда экрана нашел дело всей жизни.
Фильм «Большое космическое путешествие» не стал для Сергея Образова дебютным. Юного командира Федю Дружинина он воплотил уже будучи довольно опытным актером, на счету которого имелись и другие главные роли.
У знаменитости было все, чтобы построить блестящую карьеру, однако закрепить свой успех в кинематографе не вышло. Отчасти это было сознательное решение звезды экрана. Пополнив свою фильмографию пятью проектами, он предпочел съемочным площадкам самолеты — отправился работать в гражданскую авиацию.
Какое-то время пропавший с экранов Образов трудился в Шереметьево диспетчером, а в 2008 году получил должность начальника отдела развития систем в дирекции по информационным технологиям. Сегодня бывший актер ведет непубличный образ жизни. По этой причине о нем и о его семье практически ничего не известно.