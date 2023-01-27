Куда пропал юный командир из «Большого космического путешествия»: правда сбивает с ног

Фильм «Большое космическое путешествие» не стал для Сергея Образова дебютным. Юного командира Федю Дружинина он воплотил уже будучи довольно опытным актером, на счету которого имелись и другие главные роли.

У знаменитости было все, чтобы построить блестящую карьеру, однако закрепить свой успех в кинематографе не вышло. Отчасти это было сознательное решение звезды экрана. Пополнив свою фильмографию пятью проектами, он предпочел съемочным площадкам самолеты — отправился работать в гражданскую авиацию.

Какое-то время пропавший с экранов Образов трудился в Шереметьево диспетчером, а в 2008 году получил должность начальника отдела развития систем в дирекции по информационным технологиям. Сегодня бывший актер ведет непубличный образ жизни. По этой причине о нем и о его семье практически ничего не известно.