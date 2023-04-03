Куда пропал ведущий "Дог-шоу" и как он сейчас выглядит: вы просто обомлеете (фото)

Дог-шоу «Я и моя собака» стало настоящим хитом на отечественном телевидении. В течение нескольких сезонов Михаил Ширвиндт рассказывал россиянам о четвероногих героях своего шоу, что сделало его одним из самых популярных ведущих страны.

После закрытия программы журналист перешел работать в программу «Хочу знать!», где отвечал на вопросы зрителей. Однако через пять лет в эфире, в 2013 году, проект закрылся, а Ширвиндт решил отказаться от телевизионной карьеры.

Как оказалось, его не устраивало происходящее на отечественных каналах. Из-за этого он добровольно решил завершить свою карьеру и сконцентрировался на гастрономической сфере. Например, он открывал рестораны «Штольц» и «Семь сорок», но оба в итоге закрылись.

Ширвиндт же решил соединить хобби и свою профессию и запустил собственное кулинарное шоу «Съедобное несъедобное». С того времени он развивает YouTube-проект и рассказывает зрителям о кухнях мира.