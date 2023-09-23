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Куда пропал Тяпа из фильма «Сволочи»: обомлеете, увидев его спустя 17 лет

23 сентября 2023 19:45
Куда пропал Тяпа из фильма «Сволочи»: обомлеете, увидев его спустя 17 лет

Звездой так и не стал.

В 2006 году фильм «Сволочи» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Жестокая картина о подростковом штрафбате не оставила равнодушным никого. Для достоверного изображения героев создатели искали будущих актеров в интернатах и детских домах. Именно там обнаружили Сергея Рыченкова.

У юного артиста непростая судьба. Отец мальчика сидел в тюрьме, а мать оставила сыновей в казенном учреждении, после чего исчезла. Рыченков сразу понравился съемочной группе: в детдомовце увидели стержень. После успеха фильма он снялся в проектах «Кадетство», «Земский доктор» и «Дарвин».

Повзрослев, Сергей Рыченков решил оставить шоу-бизнес и стал вести приватную жизнь. Бывшего актера нет в соцсетях, никому не известно, чем сегодня занят талантливый парень. Родной брат звезды уклончиво отвечает, что Сергея не зовут в кино, а сам мужчина и не рвется покорять кинематограф.

Куда пропал Тяпа из фильма «Сволочи»: обомлеете, увидев его спустя 17 лет
Фото: Кадр из фильма «Сволочи» (2006), кадр из шоу «Мужское/Женское»
Алла Новикова
Алла Новикова
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