Куда пропал Тяпа из фильма «Сволочи»: обомлеете, увидев его спустя 17 лет

Звездой так и не стал.

В 2006 году фильм «Сволочи» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Жестокая картина о подростковом штрафбате не оставила равнодушным никого. Для достоверного изображения героев создатели искали будущих актеров в интернатах и детских домах. Именно там обнаружили Сергея Рыченкова.

У юного артиста непростая судьба. Отец мальчика сидел в тюрьме, а мать оставила сыновей в казенном учреждении, после чего исчезла. Рыченков сразу понравился съемочной группе: в детдомовце увидели стержень. После успеха фильма он снялся в проектах «Кадетство», «Земский доктор» и «Дарвин».

Повзрослев, Сергей Рыченков решил оставить шоу-бизнес и стал вести приватную жизнь. Бывшего актера нет в соцсетях, никому не известно, чем сегодня занят талантливый парень. Родной брат звезды уклончиво отвечает, что Сергея не зовут в кино, а сам мужчина и не рвется покорять кинематограф.