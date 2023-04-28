Куда пропал старший брат Андрея Миронова, о котором забыли в СССР (фото)

Многие поклонники Андрея Миронова даже не догадывались, что у легендарного актера есть старший брат. У них были разные матери и фамилии, но они всегда старались поддерживать связь и встречались при любом удобном случае.

Кирилл Ласкари не отставал от своего знаменитого родственника и построил блистательную карьеру в балете. Он стал ведущим солистом Михайловского театра и успешно выступал на его сцене. Но век даже самого талантливого танцора длится недолго. Поэтому мужчина постоянно находился в поиске нового увлечения.

Тогда он и попал в мир кинематографа. Кирилл Александрович оказался отличным хореографом и успел поработать над такими фильмами, как «Человек-амфибия», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Только в мюзик-холле». А затем с головой окунулся в мир литературы и создавал сценарии. Брат Миронова окончательно ушел со сцены, но новые увлечения не принесли ему такой же славы, как балет. Поэтому о Ласкари и позабыли.