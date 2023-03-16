Лично от нее отказался: куда пропал «Оскар» сценариста культового фильма «Человек дождя»

Драматическая картина «Человек дождя» произвела неизгладимое впечатление как на зрителей, так и на критиков. Фильм получил четыре «Оскара» и стал классикой мирового кино.

Сюжет рассказывает о гениальном человеке по имени Рэймонд, которому еще в детстве поставили диагноз «аутизм». Главную роль исполнил легендарный актер Дастин Хоффман, а его брата сыграл Том Круз.

Оказывается, образ Рэймонада был списан с реального человека. Его звали Ким Пик, и он с раннего детства проявлял незаурядные умственные способности. Уже в 7 лет он знал наизусть всю Библию, а в 14 изучил школьную программу. Пика позднее прозвали «Ким-пьютер». Феноменальные способности мужчины восхитили и вдохновили писателя Бэрри Морроу. Всего за несколько дней он написал сценарий для картины «Человек дождя».

За свой труд Морроу получил «Оскар», который он, к всеобщему удивлению, отдал Киму Пику. Тот всю жизнь гордился этим подарком и всюду носил статуэтку с собой. Пика не стало в 2009 году после инфаркта. Прототипу культового Рэймонда на тот момент было 58 лет.