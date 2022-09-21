Куда пропал один из самых ярких игроков КВН: коллегам есть чему завидовать

Фанаты Клуба веселых и находчивых без труда вспомнят Сангаджи Тарбаева — капитана команды «Сборная РУДН», которая завоевала множество наград в 2000-е годы. В 2006 году юмористы забрали главный приз Высшей лиги КВН, а через год объявили об уходе из КВН. Тем не менее комики собрались еще и в 2011 году для борьбы за «Большой КиВиН в золотом». Позже команда выступала в обновленном составе, а прежние участники занялись собственной карьерой.

И один из самых ярких игроков КВН Сангаджи Тарбаев очень в этом преуспел. Уже в 2008 году он основал телекомпанию «ВБД Групп», которая отметилась многочисленными проектами для телевидения: от шоу «Даешь молодежь!» и «Одна за всех» до «Светофора». Также комик выступил одним из основателей промоутерской компании, которая проводила телетурниры для спортивных каналов.

А в 2014 году началась и политическая деятельность Тарбаева. За считанные годы он прошел путь от члена Общественной палаты РФ до депутата Госдумы. С 2021 года он занимает в Думе пост председателя комитета по туризму. В личной жизни Сангаджи тоже все сложилось хорошо: еще в 2010 году он встретил девушку по имени Татьяна, на которой женился спустя пару лет. Сейчас у них подрастают два сына.