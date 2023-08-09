Куда пропал Масляков, пока КВН не было в эфире: высказался о статьях и директоре колонии

Сейчас Александр Масляков уже нечасто появляется за традиционной тумбой на играх КВН. После тяжелого течения коронавируса 81-летний телеведущий предпочитает вести спокойную жизнь и лишь изредка выходит в эфир.

А некоторые поклонники вспомнили, что в прошлом Масляков уже однажды пропадал с экранов. Причем тогда его отсутствие в эфире связали с возможным уголовным сроком.

Вокруг имени создателя КВН уже давно обсуждается легенда о тюремном прошлом. В народе ему приписывали разные статьи — от фарцовки до обмена валюты. А некоторые люди даже представлялись сокамерниками Маслякова и делились подробностями, как сидели с ним в колонии.

Более того, однажды создатель КВН выступал в Тульской области, жители которой не сомневались, что он отбывает срок на местной зоне. И для зрителей появление Маслякова на сцене стало абсолютной неожиданностью. Совпадением стал тот факт, что в зале в этот день даже находился сам начальник колонии. Такие народные заблуждения на свой счет телеведущий связывает с тем, что в те годы КВН не выходил в эфир.