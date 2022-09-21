Куда пропал любимец девчонок из 90-х Андрей Губин: случившееся вызвало оторопь

В Сети обсуждаются слухи о том, что Андрей Губин готов к триумфальному возвращению в шоу-бизнес. Когда-то артист был невероятно популярным, но вот последние 15 лет он не выходит на сцену.

Свою карьеру певец приостановил из-за серьезной болезни. Долгое время врачи не могли понять, что же именно происходит с исполнителем. Впоследствии медики диагностировали у знаменитости прозопалгию — новости об этом вызвали оторопь у публики.

О выступлениях любимцу девчонок 90-х пришлось забыть. Выходить на связь с представителями СМИ Губин не спешил, а если и давал интервью, то редко. Недавно же корреспондентам портала Super удалось связаться с певцом и узнать, куда же он пропал и какие планы строит на будущее.

Губин признался, что каждый день намеревается возобновить выступления, но самочувствие не позволяет ему это сделать. «Не в коляске же выступать?» — задался вопросом артист. Кроме того, он уточнил, что был бы не прочь выпустить песни вместе с другими звездами, например, с Егором Кридом и Тимати. Сделать это музыкант пообещал сразу же, как только его состояние улучшится.