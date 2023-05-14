Куда пропал Косой из «Джентльменов удачи»: ответ нашелся в другом фильме

Жулик Косой из комедии «Джентльмены удачи» был ярчайшим персонажем ленты. Многие уверены, что его сюжетная линия обрывается в финале картины, однако есть альтернативное мнение.

Дальнейшую судьбу героя Савелия Крамарова раскрывает фильм Георгия Данелии «Осенний марафон». Режиссер также выступил сценаристом «Джентльменов удачи». В одной из сцен дядя Коля говорит Бузыкину, что дружил с отцом Аллы Ермаковой. Есть версия, что они познакомились в местах заключения. Во-первых, он называет своего приятеля «корешем», а это блатной сленг. Во-вторых, жена дяди Коли развелась с ним как с осужденным.

Не исключено, что с подачи отца Аллы много лет назад состоялось ее знакомство с Косым, который тоже пребывал в местах не столь отдаленных. Однако выйти за него замуж правильная девушка поначалу не решалась. История со шлемом все перевернула — Косого перевоспитали и сделали из него приличного человека. Тогда Алла все же стала его женой и взяла фамилию супруга — бандита на самом деле звали Федор Ермаков.

Однако криминальная натура взяла верх, и Косой снова пошел по кривой дорожке, как пишет автор канала «Горожанин ». Алла развелась с ним и осталась одна. О том браке напоминала лишь фамилия Косого, которую она сохранила — эта деталь и выдала судьбу героя.