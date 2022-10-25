Куда пропал качок из «Что? Где? Когда?»: исчез после съемок в сериалах

Юрий Думчев добился невероятных успехов в спорте. Шесть раз ему удалось завоевать звание чемпиона СССР в метании диска и толкании ядра. Кроме того, он был чемпионом Европы и членом клуба «Что? Где? Когда?». Однако это далеко не все заслуги спортсмена, судьба которого оказалась трагичной.

На протяжении многих лет Думчев активно снимался в отечественных сериалах и кино. На его счету такие популярные проекты, как «Бригада», «Борис Годунов», «Марш Турецкого». В последний же раз качок засветился на экранах в 2013 году, снявшись в картине «Трудно быть богом». После этого актер неожиданно для поклонников пропал.

Как оказалось, увлекшись кинематографом, он не завершил свою спортивную карьеру. Как пишет портал «Экспресс газета », зимой 2016 года Думчев отправился на очередные соревнования, принять участие в которых ему было не суждено. Внезапно знаменитости стало плохо, и прибывшим на место врачам скорой помощи так и не удалось его спасти. Сердце Юрия остановилось 10 февраля. Звезде экрана было всего 57 лет.