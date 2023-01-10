Куда пропал Ипполит после новогодней ночи: правда несказанно удивит

Ближе к финалу фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ипполит в расстроенных чувствах покидает квартиру Нади после «душа». Дальнейшая судьба героя остается неизвестной, а зритель может только гадать, как сложилась его жизнь.

Впрочем, ответ есть в одном из фильмов, снятом в нулевых, и речь идет не о картине Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». В новогоднюю ночь 2005-2006 вышел мюзикл под названием «Первый скорый», где зрители могли наблюдать мини-продолжения легендарных советских лент.

Оказалось, что Ипполит ни на ком не женился после расставания с Наденькой. Он откровенно признается бывшей возлюбленной, что ждал только ее и до сих пор продолжает ждать. Надя не знает, что ответить на это и уходит, оставляя Ипполита одного.

Также создатели мюзикла затронули любовную линию Хоботова и Людочки из «Покровских ворот». Влюбленные поженились, но с годами супруга стала походить на авторитарную Маргариту Павловну, от которой Лев Евгеньевич бежал как от огня. Так, его счастье с Людочкой тоже продлилось недолго.