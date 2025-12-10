Куда пропал Хоукинс? «Очень странные дела» даже не вошли в топ-10 сериалов 2025 года – на IMDb совсем другие любимчики

Меню
10 декабря 2025 07:29
Самый высокий рейтинг не у лидера, а у проекта №6 – целых 9 баллов.

IMDb подвел итоги 2025 года и назвал самые популярные сериалы. В список вошли проекты, которые вызвали наибольший ажиотаж и обсуждение среди зрителей платформы.

Топ возглавляет новый сезон «Белого лотоса» с рейтингом 8.3. Интересно, что в лидеры также прорвались «Одни из нас» – адаптация культовой игры, и психологический триллер «Разделение». Это показывает, что зрители ценят как качественные продолжения проверенных хитов, так и смелые новые истории.

Разумеется, высокие позиции и у таких сериалов, как «Уэнсдей» и «Игра в кальмара». Несмотря на то, что их первые сезоны вышли раньше, интерес к ним остается стабильно высоким.

А вот «Очень странные дела» в топ не попали. Но это легко объясняется – свежий сезон вышел лишь в декабре 2025-го, прям под самый конец года. Этого времени просто не хватило, если сравнивать с сериалами, которые вышли в начале или хотя бы середине года.

Возможно, Хоукинс попадет в топ 2026 года, а пока взгляните, как выглядит рейтинг уходящего 2025-го целиком:

Место Сериал Рейтинг IMDb
1 Белый лотос 8.0
2 Одни из нас 8.5
3 Разделение 8.7
4 Уэнсдей 8.0
5 Игра в кальмара 8.0
6 Декстер: Воскрешение 9.0
7 Монстры 8.2
8 Отдел нераскрытых дел 8.2
9 Андор 8.6
10 Чёрное зеркало 8.7

Ранее мы писали: «Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Белый лотос»
Ольга Назарова
