Куда пропал Хоукинс? «Очень странные дела» даже не вошли в топ-10 сериалов 2025 года – на IMDb совсем другие любимчики

IMDb подвел итоги 2025 года и назвал самые популярные сериалы. В список вошли проекты, которые вызвали наибольший ажиотаж и обсуждение среди зрителей платформы.

Топ возглавляет новый сезон «Белого лотоса» с рейтингом 8.3. Интересно, что в лидеры также прорвались «Одни из нас» – адаптация культовой игры, и психологический триллер «Разделение». Это показывает, что зрители ценят как качественные продолжения проверенных хитов, так и смелые новые истории.

Разумеется, высокие позиции и у таких сериалов, как «Уэнсдей» и «Игра в кальмара». Несмотря на то, что их первые сезоны вышли раньше, интерес к ним остается стабильно высоким.

А вот «Очень странные дела» в топ не попали. Но это легко объясняется – свежий сезон вышел лишь в декабре 2025-го, прям под самый конец года. Этого времени просто не хватило, если сравнивать с сериалами, которые вышли в начале или хотя бы середине года.

Возможно, Хоукинс попадет в топ 2026 года, а пока взгляните, как выглядит рейтинг уходящего 2025-го целиком:

Место Сериал Рейтинг IMDb 1 Белый лотос 8.0 2 Одни из нас 8.5 3 Разделение 8.7 4 Уэнсдей 8.0 5 Игра в кальмара 8.0 6 Декстер: Воскрешение 9.0 7 Монстры 8.2 8 Отдел нераскрытых дел 8.2 9 Андор 8.6 10 Чёрное зеркало 8.7

