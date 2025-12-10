Куда пропал Хоукинс? «Очень странные дела» даже не вошли в топ-10 сериалов 2025 года – на IMDb совсем другие любимчики

IMDb подвел итоги 2025 года и назвал самые популярные сериалы. В список вошли проекты, которые вызвали наибольший ажиотаж и обсуждение среди зрителей платформы.
Топ возглавляет новый сезон «Белого лотоса» с рейтингом 8.3. Интересно, что в лидеры также прорвались «Одни из нас» – адаптация культовой игры, и психологический триллер «Разделение». Это показывает, что зрители ценят как качественные продолжения проверенных хитов, так и смелые новые истории.
Разумеется, высокие позиции и у таких сериалов, как «Уэнсдей» и «Игра в кальмара». Несмотря на то, что их первые сезоны вышли раньше, интерес к ним остается стабильно высоким.
А вот «Очень странные дела» в топ не попали. Но это легко объясняется – свежий сезон вышел лишь в декабре 2025-го, прям под самый конец года. Этого времени просто не хватило, если сравнивать с сериалами, которые вышли в начале или хотя бы середине года.
Возможно, Хоукинс попадет в топ 2026 года, а пока взгляните, как выглядит рейтинг уходящего 2025-го целиком:
|Место
|Сериал
|Рейтинг IMDb
|1
|Белый лотос
|8.0
|2
|Одни из нас
|8.5
|3
|Разделение
|8.7
|4
|Уэнсдей
|8.0
|5
|Игра в кальмара
|8.0
|6
|Декстер: Воскрешение
|9.0
|7
|Монстры
|8.2
|8
|Отдел нераскрытых дел
|8.2
|9
|Андор
|8.6
|10
|Чёрное зеркало
|8.7
Ранее мы писали: «Уже круче 5 сезона!»: внезапно вышел спин-офф «Очень странных дел» про Нэнси и Робин – и его финал оставит вас в слезах