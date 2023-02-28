Куда пропал единственный сын Фроси Бурлаковой: сегодня ему уже 65 лет (фото)

Екатерина Савинова прославилась на весь СССР после картины «Приходите завтра...», где исполнила роль Фроси Бурлаковой. Артистки не стало в 43 года. После ее смерти остался 13-летний сын, который впоследствии тоже стал актером. Как сложилась его жизнь?

Андрей родился в браке Савиновой и режиссера Евгения Ташкова. После ухода матери из жизни им занималась домработница, а потом новая жена отца — актриса Валентина Шарыкина. Андрей окончил Щукинское училище, после чего начал активно сниматься в кино. На его счету главная роль в экранизации романа Достоевского «Подросток», а также участие в картинах «Адвокат», «Бессонница» и «Знахарь». До сих пор Ташков регулярно снимается в фильмах и сериалах.

Личная жизнь актера всегда бурлила. Он был трижды женат официально, однако все его браки распались. Также он состоял в длительных отношениях с актрисой Еленой Кореневой, известной по фильмам «Покровские ворота» и «Романс о влюбленных». Сейчас актер живет один.

Сегодня Андрею Ташкову 65 лет, и в нем угадываются черты Екатерины Савиновой. У него сохранились смутные воспоминания об именитой матери, но, по словам артиста, все самое лучшее, что есть в его характере, он унаследовал именно от нее.