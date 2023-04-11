Куда пропал Чуха из фильма «Мы из будущего»: его судьба вас поразит

В начале нулевых Дмитрий Волкострелов активно снимался в кино и сериалах. Именно он воплотил образ Виталия Бероева по прозвищу Чуха в ленте «Мы из будущего» и, например, сыграл Юрия Пичугу в российской версии сериала «Побег». От проекта к проекту он завоевывал все больше фанатов, но в 2012 году неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Волкострелов решил сменить род деятельности. Артист переквалифицировался в режиссеры и основал свою собственную студию «Театр post», которая базируется в Санкт-Петербурге.

При этом труппа не имеет собственной сцены и проводит выступления в альтернативных пространствах, которыми могут стать старинные особняки или клубы.

За время работы «Театра post» знаменитость представил публике множество постановок, работая преимущественно с отечественными постановщиками. Зрители же неизменно остаются в восторге от работы Дмитрия, отмечая его профессионализм.