Куда пропал бухгалтер из клипа «Комбинации», которого вся Россия знала в лицо

Композиция «Бухгалтер» стала одним из главных хитов в творчестве «Комбинации». Миллионы поклонников наизусть пели знаменитую песню, а ее слава стала еще больше, когда певицы выпустили клип. И не последнюю роль в популярности видео сыграл артист Юрий Оленников, исполнивший в нем главную роль.

Как оказалось, в музыкальный ролик артист попал совсем случайно: приятель предложил ему небольшую подработку. Но Оленников настолько сильно понравился режиссеру Сергею Косачу, что тот решил увеличить его роль, оценив харизму артиста.

После выхода клипа Оленников стал настоящей звездой. Люди постоянно узнавали его на улицах и просили автограф, из-за чего он даже был вынужден прятаться от фанатов. Со временем же его слава начала утихать, и поклонники перестали преследовать артиста.

Сегодня Оленников продолжает строить свою карьеру. Он успел принять участие в десятках проектов, а его последней работой стали сериалы «Шоу про любовь» и «Проба». Помимо этого, артист появляется и на театральной сцене, но за годы творческого пути роль бухгалтера так и осталась его самым ярким перевоплощением.