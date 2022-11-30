Куда на самом деле пропали те самые «Бурановские бабушки»: за них обидно до слез

Культовый фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» прогремел на всю Европу после того, как занял второе место на «Евровидении-2012». Сегодня они называю себя «Бабушками из Бураново» и не покидают родное село в Удмуртии.

С 2000 года артистки стали выступать на мероприятиях в соседних городах и потихоньку двигаются вперед к всероссийской славе. Так, коллектив взяла под свое крыло Ксения Рубцова, которая ранее работала директором у Людмилой Зыкиной.

Колоритная фолк-группа разнообразила свой репертуар иностранными кавер-хитами The Beatles и Deep Purple, а затем их ждало сотрудничество с Виктором Дробышем и участие в «Евровидении».

После второго места на конкурсе их ценник за выступление вырос до небес, однако сами артистки получали жалкие остатки в размере 10 тысяч рублей от Рубцовой. Во время гастролей женщины сами готовили еду и экономили буквально на всем. При этом одно их выступление стоило аж 800 тысяч рублей!

В итоге Рубцова оказалась в тюрьме за мошенничество: ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы. На этом гастрольная деятельность «Бурановских бабушек» завершилась.

Сегодня первый состав не выступает на крупных концертах и мероприятиях — вместо них ездят уже другие артистки и поют под старую фонограмму знаменитые хиты. А некоторых солисток оригинального коллектива уже и нет в живых.