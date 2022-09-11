Куда из «Неуловимых мстителей» пропал китаец Ю-ю: об этом факте фанаты не знают

Не секрет, что культовый советский фильм «Неуловимые мстители» имеет в своей основе повесть Павла Бляхина «Красные дьяволята», написанную еще в 1921 году. Будучи секретарем губернского комитета партии в Костроме, Бляхин всей душой поддерживал и революцию, и интернационализм. Поэтому одним из главных героев его повести наряду с подростками Мишей и Дуняшей стал китаец с диковинным именем Ю-ю.

Но к моменту выхода фильма в 1966 году политические взаимоотношения Советского Союза и Китайской Народной республики были безнадежно испорчены дипломатическим и идеологическим расколом. Поэтому вводить в ленту уроженца «недружественной» страны было бессмысленно и небезопасно. Поэтому появился всенародно любимый Яшка-цыган в исполнении юного Васи Васильева.

Впрочем, от замены одного персонажа другим сценарий картины Эдмонда Кеосаяна только выиграл. Зрители получили яркого, сразу запоминающегося героя, да еще и отлично поющего песни.