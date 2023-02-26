Куда исчезла усталая пышка? Марину из сериала «Граница. Таежный роман» не узнать
Жизненная драма сказалась на ее внешности.
Мелодраматический сериал «Граница. Таежный роман» сделал ключевых актеров всероссийскими звездами. Исполнительница роли Марины красавица Ольга Будина проснулась знаменитой и стала наперебой получать предложения от режиссеров. Однако вскоре она внезапно исчезла с экранов.
В «Границе...» Будина сыграла замужнюю женщину, которая крутила роман с молодым любовником. Однако в реальной жизни актриса долгое время оставалась одна. Лишь ближе к 30 годам Ольга решилась на брак, но этот союз принес ей только боль и разочарование.
Избранником Будиной стал бизнесмен Александр Наумов, который был намного старше. После четырех месяцев отношений Ольга стала его супругой и вскоре забеременела. После рождения сына Наума актриса решила посвятить ему всю свою жизнь. В это же время брак с Наумовым дал трещину — предприниматель жил параллельной жизнью и не обращал на супругу и сына никакого внимания.
Будина тяжело переживала этот развод. Она забросила карьеру, отказывалась от предложений режиссеров и перестала следить за фигурой. В тот период Будину даже называли «печальной пышкой». Но постепенно жизнь Ольги наладилась. Сегодня она почти вернула былую форму, а ее взгляд стал бодрым и энергичным. Иногда Будина снимается в кино. А вот замуж актриса так и не вышла. О личной жизни Ольги рассказали авторы издания Woman.