Куда исчезла усталая пышка? Марину из сериала «Граница. Таежный роман» не узнать

Мелодраматический сериал «Граница. Таежный роман» сделал ключевых актеров всероссийскими звездами. Исполнительница роли Марины красавица Ольга Будина проснулась знаменитой и стала наперебой получать предложения от режиссеров. Однако вскоре она внезапно исчезла с экранов.

В «Границе...» Будина сыграла замужнюю женщину, которая крутила роман с молодым любовником. Однако в реальной жизни актриса долгое время оставалась одна. Лишь ближе к 30 годам Ольга решилась на брак, но этот союз принес ей только боль и разочарование.

Избранником Будиной стал бизнесмен Александр Наумов, который был намного старше. После четырех месяцев отношений Ольга стала его супругой и вскоре забеременела. После рождения сына Наума актриса решила посвятить ему всю свою жизнь. В это же время брак с Наумовым дал трещину — предприниматель жил параллельной жизнью и не обращал на супругу и сына никакого внимания.

Будина тяжело переживала этот развод. Она забросила карьеру, отказывалась от предложений режиссеров и перестала следить за фигурой. В тот период Будину даже называли «печальной пышкой». Но постепенно жизнь Ольги наладилась. Сегодня она почти вернула былую форму, а ее взгляд стал бодрым и энергичным. Иногда Будина снимается в кино. А вот замуж актриса так и не вышла. О личной жизни Ольги рассказали авторы издания Woman .